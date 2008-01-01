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Новости погоды


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Ямал заметает снегом


ИА "Метеоновости" / 13:35 Понедельник, 8 февраля

  Обширный циклон, поддерживающий теплую, но ветреную погоду в центральных и южных районах Сибири, иначе проявляет себя на севере. В Ямало-Ненецком округе, с тыловой, холодной части циклона, температура воздуха ниже привычных значений на 3-5 градусов, не прекращаются снегопады и метели. 7 и ночью 8 февраля в Ямало-Ненецком округе прошел сильный снег, выпало до 13 мм осадков в пересчете на воду. После такого обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается, в среднем, на 13 см. При ветре может намести сугробы и повыше. А метели здесь сильные, ветер в порывах достигает 19-24 м/с. До конца дня 8 февраля сильные снегопады и метели при резком порывистом ветре сохранятся, а уже 9 февраля, когда влияние циклонического вихря ослабеет, снега станет меньше, да и ветер в порывах не превысит 13-18 м/с. Температура воздуха днем -25..-30 градусов, местами -15..-20. / meteonovosti.ru /
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