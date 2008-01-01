

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:48 Вторник, 9 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, а во второй половине дня циклон с запада принесет снег. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура в Москве -17..-15, по области -20..-15 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



В столичном регионе сохранится морозная погода, ночью температура может опуститься до -27, днем будет -15..-17 градусов, атмосферное давление повышенное, геомагнитный фон по-прежнему слабо возмущенный. Такое сочетание метеопараметров будет формировать биотропные погодные условия спастического типа, что неблагоприятно сказывается на здоровье. Содержание кислорода в приземном слое воздуха выше климатической нормы. Особенно остро на такие изменения внешних факторов реагируют люди с длительным "стажем" сердечно-сосудистых заболеваний. Может резко повыситься артериальное давление, появиться головокружение и сильные головные боли, приступ стенокардии. Если вовремя не принять лекарство, назначенное врачом, появляется риск развития гипертонического криза. Метеочувствительным людям в таких случаях не следует заниматься самолечением, нужно принимать то те лекарства, которые рекомендованы лечащим врачом. Следует осторожно выходить на морозный воздух лицам, страдающим бронхиальной астмой, так как сильный холод может спровоцировать приступ бронхоспазма, острые аллергические реакции на холод, в этих случаях нужно всегда иметь при себе средства первой помощи.



Геомагнитный фон 9 февраля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



