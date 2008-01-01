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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 9 февраля



В Москве и области морозно, днем -15..-17. Температура воздуха ниже климатической нормы на 9-10 градусов. Но это далеко от рекорд. Под утро 9 февраля 1929 года воздух остыл до -36,2 градуса, а самым теплым этот день был в 1990 году, когда термометры показали +5,5 градуса. Случались в этот день и сильные снегопады. До 11,3 мм осадков в пересчете на воду выпало в 1983 году.



В прошлом, 2020 году, в столице было прохладно: ночью -11,3 градуса, днем -1. Среднесуточная температура воздуха была выше многолетних значений на 4,2 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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