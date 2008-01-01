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Новости погоды


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Арктический воздух обживает Сибирь


ИА "Метеоновости" / 10:25 Вторник, 9 февраля

  Обширный циклонический вихрь, свободно продвигаясь по сибирским просторам, в начале недели стал виновником неблагоприятной погоды почти на всей территории округа. В понедельник он преодолел расстояние от Ханты-Мансийска до Томска, определяя неблагоприятную погоду на всей территории Западной Сибири. Шел снег от небольшого до умеренного, сопровождаемый порывистым ветром. В Новосибирской области порывы ветра достигали 21 м/с, в Алтайском крае - 24 м/с.

Сегодня циклон перебрался в центральные районы Красноярского края. Он принес в центральные и южные районы края, а также в Туруханский район снегопады и усиление ветра до 20 м/с. Но сохранил аномально теплую погоду. Среднесуточная температура на востоке Сибири превышает норму на 8-12 градусов.

В то же время вся территория Западной Сибири оказалась уже в тыловой части вихря. Прохождение холодных атмосферных фронтов сегодня и в среду будет сопровождаться осадками, интенсивность которых ослабеет, сильным ветром и метелями. Холодный воздух уже начал обживаться на западе Сибири и морозы усилились. По мере продвижения циклона на восток, холодный воздух будет охватывать и восточные районы Сибири и уже к выходным дням температура воздуха от Оби до Енисея ожидается ниже нормы на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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