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Новости погоды


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В конце недели зима вернется в Крым


ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 9 февраля

  В конце прошедшей недели зима прибыла в Крым с "дружественным визитом". Нельзя сказать, что "принимающая сторона" очень этому обрадовалась - и действительно, кому может понравится сильный ветер, снежные осадки, гололед и резкое понижение температуры до отрицательных значений после по-весеннему теплой, хотя и ветреной погоды? В Симферополе диаметр отложения льда достигал 5 мм, но скользкие дороги стали настоящей проблемой не только для жителей столицы Тавриды - гололед и гололедица отмечались во многих районах полуострова.

9 февраля южный циклон отправит зиму восвояси - в теплом секторе атмосферного вихря температура ночью повысится до +6..+9, днем потеплеет до +10..+15. Во вторник и среду (9 и 10 февраля) возможен дождь. Главной неприятностью ближайших суток станет сильный юго-западный ветер - местами возможны порывы до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Весьма вероятно, что в конце недели полуострову снова придется побывать в прохладных объятиях матушки зимы - в тыловой части циклона на Крым обрушится холодный воздух из Восточной Европы. / meteonovosti.ru /
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