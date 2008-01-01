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Новости погоды


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Статистика февральских снегопадов в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:28 Вторник, 9 февраля

  Февраль в Москве относится к одному из самых сухих месяцев, в среднем по городу выпадает 33-38 мм осадков. Самым обильным на осадки оказался февраль 1957 года, когда в Москве, на ВДНХ, выпало 122 мм осадков. Но это были в основном дожди, в месяце оказалось 17 дней с оттепелью.

А самые сильные снегопады наблюдались в 1966 году, за период с 14 по 16 февраля в Москве выпало в виде снега 43,7 мм осадков. Сильный снегопад наблюдался в Москве в 2010 году, с 19 по 22 февраля. За этот период выпало 33 мм осадков, а прирост свежевыпавшего снега составил 42 см.

Очень сильный снег в Москве наблюдался 4 февраля 2018 года, только за сутки выпало 25 мм осадков, прирост свежевыпавшего снега составил 23 см. Это самое большое суточное количество осадков в феврале, за 140 лет инструментальных наблюдений.

Близким к этим цифрам будет и снегопад в Москве в период с 12 по 14 февраля 2021 года. / meteonovosti.ru /
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