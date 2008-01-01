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Снежный хаос в Германи

ИА "Метеоновости" / 10:30 Вторник, 9 февраля



В Германии экстремальные погодные условия вызвали многочисленные проблемы с движением автомобильного и железнодорожного транспорта. Из-за метелей и похолодания больше всего пострадали Берлин, Бранденбург, Гессен, Тюрингия и Саксония.



Во вторник, 9 февраля, средняя высота снежного покрова в центральной и восточной частях Германии достигнет 25 см, с максимальным показателем 27 см в Саксонии. В Берлине, Лейпциге и Потсдаме снегопады продлятся до конца недели, а во Франкфурте-на-Майне уже в среду, 10 февраля, ожидается переменная облачность без осадков. Сильное похолодание зафиксировано в долине горы Харц, самого северного горного массива Германии, расположенного на территории земель Саксония и Тюрингия. Во вторник утром температура воздуха в данном регионе опустилась до -18 градусов.



Местные власти призывают людей оставаться дома и отказаться от использования личных транспортных средств. Из-за гололедицы и снегопадов в пострадавших регионах перекрыты автомагистрали, и отменены основные железнодорожные маршруты. / meteonovosti.ru /



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