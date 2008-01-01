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Южные циклоны держат путь в Россию
ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 9 февраля
Через южную половину Западной Европы, от Атлантики до Черного моря протянулся контрастный фронтальный раздел. На активных участках этого раздела формируются волновые циклоны. Как видно на синоптических картах, на сегодняшний день их три. Один волновой циклон приближается к столице Молдавии, второй - над севером Италии, а третий пока набирает силу над просторами Атлантики. Все циклоны движутся в западно-восточном направлении, намереваясь нарушить владения морозного антициклона, определяющего погоду в текущие дни в большинстве районов европейской части России.
Уже в среду первый вихрь приблизится к низовью Дона. В Крым, Краснодарский край и Ростовскую область циклон принесет сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, ветер усилится до 20 м/с, на черноморском побережье в районе Туапсе порывы достигнут 23 м/с. Ненастная зона заденет и южные области Центрального округа, в Черноземье, а также в юго-западных областях нечерноземной зоны пройдут снегопады, прошумят метели, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
В четверг циклон переберется в Поволжье. От Казани до Волгограда погода ухудшится, ожидается сильный снег, метель, сильный ветер. Неблагоприятная погода сохранится в Поволжье и в пятницу.
Второй волновой циклон не отстает от своего предшественника, в четверг он принесет снегопады и метели на Украину, а уже в пятницу наведается и в южные области Центрального округа. Циклоны несут относительно теплый воздух, оттесняя холод все дальше на север. Наибольшую порцию тепла получат Южный, Северо-Кавказский федеральные округа и Среднее Поволжье, где температура воздуха во второй половине недели превысит норму на 8-12 градусов. В центральных областях заметное потепление произойдет в южной половине округа. В Москве и Подмосковье морозы также ослабеют, но температура воздуха останется ниже нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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