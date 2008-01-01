

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южные циклоны держат путь в Россию

ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 9 февраля



циклоны. Как видно на синоптических картах, на сегодняшний день их три. Один волновой циклон приближается к столице Молдавии, второй - над севером Италии, а третий пока набирает силу над просторами Атлантики. Все циклоны движутся в западно-восточном направлении, намереваясь нарушить владения морозного антициклона, определяющего погоду в текущие дни в большинстве районов европейской части России.



Уже в среду первый вихрь приблизится к низовью Дона. В Крым, Краснодарский край и Ростовскую область циклон принесет сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, ветер усилится до 20 м/с, на черноморском побережье в районе Туапсе порывы достигнут 23 м/с. Ненастная зона заденет и южные области Центрального округа, в Черноземье, а также в юго-западных областях нечерноземной зоны пройдут снегопады, прошумят метели, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.



В четверг циклон переберется в Поволжье. От Казани до Волгограда погода ухудшится, ожидается сильный снег, метель, сильный ветер. Неблагоприятная погода сохранится в Поволжье и в пятницу.



Второй волновой циклон не отстает от своего предшественника, в четверг он принесет снегопады и метели на Украину, а уже в пятницу наведается и в южные области Центрального округа. Циклоны несут относительно теплый воздух, оттесняя холод все дальше на север. Наибольшую порцию тепла получат Южный, Северо-Кавказский федеральные округа и Среднее Поволжье, где температура воздуха во второй половине недели превысит норму на 8-12 градусов. В центральных областях заметное потепление произойдет в южной половине округа. В Москве и Подмосковье морозы также ослабеют, но температура воздуха останется ниже нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



