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Опасность схода лавин на юго-востоке Швейцарии

ИА "Метеоновости" / 10:35 Вторник, 9 февраля



На горнолыжных курортах швейцарского кантона Граубюнден объявлен третий уровень риска, обозначающий значительную лавинную опасность. Официальное предупреждение было установлено в связи с наступающими на регион снегопадами.



В понедельник, 8 февраля, на юге страны установилась переменная облачность без осадков, однако в среду, 10 февраля, в коммунах Санкт-Мориц и Давос ожидаются снегопады, которые могут привести к сходу средних и крупных спонтанных лавин. В Санкт-Морице предупреждение распространяется на склоны выше 1800 метров, где снежный покров достигает 107 см. В Давосе необходимо избегать горных участков от 2200 метров с 200 см снежного покрова.



Отдыхающим необходимо планировать маршрут спуска на основе лавинных бюллетеней, избегать крутых склонов, не подниматься на высоту, объявленную опасной на курорте, и не покидать официальные трассы. / meteonovosti.ru /



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