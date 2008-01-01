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Новости погоды


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Охотский циклон покидает Дальний Восток


ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 9 февраля

  Обширный циклонический вихрь, центр которого кружил над Охотским морем, подчинил своему влиянию восточные районы России. В понедельник и в ночь на вторник сильный снег шел в Магаданской области, на западном побережье Камчатского края, на Сахалине и в прибрежных районах Хабаровского края, где выпало от 10 до 30 мм осадков. На этой же территории, а также в Приморье разгулялись сильные ветра, ветер в порывах усиливался до 20 м/с и более, а в Магаданской области - до 32 м/с. Дальневосточные сугробы подросли и на текущий день наибольшей высоты они достигают на юге Камчатского края, до 97 см.

Сегодня и в среду циклон остается полноправным хозяином погоды на востоке страны, сохраняя снегопады и метели в Магаданской области и в Камчатском крае. Но самой неблагоприятной погода на полуострове будет уже на восточном побережье полуострова, а также на востоке Чукотского а.о., поскольку циклон, огибая Камчатку с юга, уходит на просторы Тихого океана и начинает удаляться от материковой части Дальневосточного округа.

Температурный фон на Дальнем Востоке остается значительно выше нормы: на юге на 4-8 градусов, на севере (за исключением Чукотского а.о.) на 8-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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