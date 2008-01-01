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В Армению спешит весна

ИА "Метеоновости" / 14:49 Вторник, 9 февраля



Зимы в Закавказье, как правило, мягкие, но в этом сезоне погода остается еще более благосклонней к жителям Армении. На пик самого холодного времени года, середину января, в этой стране пришлись очень теплые дни. Дневная температура приближалась к отметке в +10 градусов и даже немного ее преодолевала. Но продержалось тепло недолго, сменившись холодной погодой. Но уже в конце января теплые дни вернулись и, похоже, они уверенно обосновалась в Армении. С последней пятидневки января и по текущие дни в стране аномально тепло. Среднесуточная температура превышает обычные для этого времени года значения на 3-5 градусов. А в минувшие сутки дневная температура открыла счет рекордам.



В столице Армении, Ереване, днем потеплело до +13, 4 градуса, что стало новым суточным рекордом. И пока этот день остается самым теплым за текущую зиму. Аналогичное тепло наблюдалось в Закавказье в 1979 году, но тогда температура дотянула лишь до +13 градусов. / meteonovosti.ru /



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