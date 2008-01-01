

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Среда, 10 февраля



Предстоящим днем Москва и область окажутся в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура в столице -16..-14, по области -18..-13 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном мегаполисе сохранится морозная погода, атмосферное давление неустойчивое, влажность высокая, содержание кислорода в приземном слое воздуха выше нормы. Морозы с повышенной влажностью и даже при небольшом ветре усиливают ощущение холода. Хуже всего при таких погодных условиях чувствуют себя люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, эндокринными нарушениями. Возможны аллергические реакции на холод у лиц с кожными заболеваниями (холодовая аллергия). Стоит отметить, что эти недомогания и ухудшение самочувствия могут отмечаться не только при повышенной метеочувствительности, но и у лиц, не страдающих метеозависимостью. При выходе на морозный воздух дыхание становится более поверхностным, редким и одновременно с этим может отмечаться резкий спазм сосудов, что может приводить к ухудшению кровообращения. У гипертоников может резко повышаться артериальное давление, могут появиться головные боли и боли в области сердца, приступ стенокардии. Обязательно нужно принимать назначенные врачом лекарства. При выходе на морозный воздух при себе иметь препараты первой помощи. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



