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Новости погоды
Прага в снегу, Будапешт в дожде
ИА "Метеоновости" / 08:50 Среда, 10 февраля
Южные циклоны в текущем феврале досаждают и жителям центральной Европы. Больше от них страдали жители севера Италии и Швейцарии, а затем непогода обрушилась и на центральную Европу. 9 февраля фронтальная система этого циклона проходила практически по границе между Чехией и Венгрией. В Праге время от времени принимался снег, высота снежного покрова в городе составляла 15 см.
А в Будапеште целый день принимался дождь, за 12 часов выпало 19 мм осадков, что составляет более 70% месячной нормы. В тылу южного циклона в центр Европы хлынул морозный воздух, к утру в Праге подморозило до -11 градусов. И мороз в центральной Европе к выходным будет усиливаться. / meteonovosti.ru /
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