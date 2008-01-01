Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
10 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

К выходным на юге Приволжья ожидается оттепель


ИА "Метеоновости" / 09:13 Среда, 10 февраля

  Миновав Черноземье, теплый фронт южного циклона продолжил смещаться на северо-восток. В ночь на среду, 10 февраля, связанная с ним зона осадков накрыла юго-западную часть Приволжского федерального округа, где начался снег, местами сопровождаемый слабой метелью. До окончания этой недели осадков на территории округа выпадет еще много, местами суммарно до 12-17 мм небесной влаги.

В прошедшие дни территорию Приволжья морозы не щадили, погода была очень холодной. В ночное время столбики термометров опускались до -26..-29 градусов, в некоторых районах Башкирии - до -31. Заснеженность также высока: в среднем высота снежного покрова составляет 30-40 см, в некоторых районах высота сугробов превышает полметра.

Во второй половине недели под натиском южных циклонов аномально холодной погоде придется отступить. А к выходным в теплом секторе циклона с центром над Черноземьем в южной части Приволжья ожидается повышение температуры до оттепели. Осадки будут переходить в мокрый снег и в дождь, высока вероятность образования гололеда, на дорогах ожидается гололедица. Но и потепление будет кратковременным. В начале следующей недели вернется крепкий мороз с температурой ночью до -20...-25, местами - до -28. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-15
Ср.
10 фев.
-12
Чт.
11 фев.
-14
Пт.
12 фев.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -38
Доусон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100