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К выходным на юге Приволжья ожидается оттепель

ИА "Метеоновости" / 09:13 Среда, 10 февраля



Миновав Черноземье, теплый фронт южного циклона продолжил смещаться на северо-восток. В ночь на среду, 10 февраля, связанная с ним зона осадков накрыла юго-западную часть Приволжского федерального округа, где начался снег, местами сопровождаемый слабой метелью. До окончания этой недели осадков на территории округа выпадет еще много, местами суммарно до 12-17 мм небесной влаги.



В прошедшие дни территорию Приволжья морозы не щадили, погода была очень холодной. В ночное время столбики термометров опускались до -26..-29 градусов, в некоторых районах Башкирии - до -31. Заснеженность также высока: в среднем высота снежного покрова составляет 30-40 см, в некоторых районах высота сугробов превышает полметра.



Во второй половине недели под натиском южных циклонов аномально холодной погоде придется отступить. А к выходным в теплом секторе циклона с центром над Черноземьем в южной части Приволжья ожидается повышение температуры до оттепели. Осадки будут переходить в мокрый снег и в дождь, высока вероятность образования гололеда, на дорогах ожидается гололедица. Но и потепление будет кратковременным. В начале следующей недели вернется крепкий мороз с температурой ночью до -20...-25, местами - до -28. / meteonovosti.ru /



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