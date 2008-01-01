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Снега в центральной России все больше

ИА "Метеоновости" / 13:49 Среда, 10 февраля







Самые сильные снегопады с начала февраля отмечаются на западе, юго-западе и юго-востоке Центрального Федерального округа. Там и высота снега увеличивается самыми быстрыми темпами. А ведь местами в январскую оттепель снег кое-где почти совсем сошел.



Очень выделяется своими сугробами Калужская область, где только накануне фронты очередного южного циклона опять выдали до 10 мм осадков. Калужская область в списке самых заснеженных областей центральной России. Конкуренцию ей составляют только традиционно самые холодные районы Ивановской, Тверскойой и Костромской областей. В самой Калуге к утру 10 февраля сугробы подросли до 46 см.



На Брянщине выпало до 12 мм осадков, высота снега за прошедший снегопад местами увеличилась до 20 см. В Рязанской области выпало до 6 мм осадков в виде снега, в областном центре высота снега составляет 41 см. В Тульской области выпало до 8 мм осадков, а сугробы местами подросли до 38 см. В Орловскую область южный циклон принес сильный снег (выпало до 10 мм осадков), высота снега по области достигает 25-27 см. В Смоленской области отмечался снег от небольшого до умеренного (выпало от 1 до 2 мм осадков), однако там снега было предостаточно и до этого снегопада, высота снега на востоке области составляет 35-38 см. В Черноземье сугробы после прошедшего снегопада (выпало от 10 до 15 мм осадков) подросли до 22-26 см.



В Подмосковье снега также прибавилось, особенно на юге, востоке и юго-востоке области. В Черустях сугробы подросли до 46 см, в Коломне - до 44 см, в Серпухове - до 38 см.



В конце недели очередной южный циклон обещает завалить центральные области Европейской России сильным снегом, этот вихрь задержится подольше, дня на три. Особенно много снега и осадков достанется от него южным, западным и центральным областям Центрального округа. Высота снега может увеличиться за период с 12 по 14 февраля на 20-30 см. / meteonovosti.ru /



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