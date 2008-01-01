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"Зверь" пришел с севера

ИА "Метеоновости" / 14:58 Среда, 10 февраля



Европейские СМИ пытаются связать нагрянувшие в зарубежную Европу холода со "зверем с востока". Но на этот раз не стоит манипулировать полюбившимися стереотипами. Аномальные морозы в феврале 2021 года пришли с севера: обширный арктический антициклон, сформировавшийся около берегов Гренландии, все дальше внедряется вглубь Старой Европы!



В Европе стартовали рекорды холода. Логично при вторжении арктического воздуха с севера ожидать рекордов минимальной температуры прежде всего в Скандинавских странах. В Норвегии они уже состоялись. В Олесунне, в очень живописном городе, раскинувшемся на нескольких островах в Норвежском море, это уже не первый рекорд холода в феврале. Первый был зафиксирован 6 февраля, тогда столбики термометров упали до отметки -8,2 градуса. 9 февраля при антициклональной тихой погоде температура ночью понизилась еще сильнее, теперь для Олесунна рекордный минимум для 9 февраля составляет -10,8 градуса, что на 3,4 градуса ниже прежнего суточного минимума, зафиксированного в 1963 году.



В Германии до рекордов дело не дошло, но минувшая ночь стала практически на всей территории страны самой холодной с начала 21 века. В столице Саксонии, Дрездене температура упала до -16 градусов, в столице страны Берлине до -10 градусов, на севере Баварии отмечались десятиградусные морозы. Холод идет все дальше на юг и восток Германии, предстоящая ночь будет еще холоднее.



Аномально холодная погода во второй половине недели ждет Апеннины и Балканы. Морозы придут в эту часть Европы отнюдь не с востока, а северо-запада. / meteonovosti.ru /



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