

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:26 Четверг, 11 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северной части циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве -15..-13, по области -18..-13 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



В столице сохранится морозная погода, атмосферное давление неустойчивое, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. У людей закаленных, с хорошими адаптационными возможностями терморегуляционные механизмы хорошо справляются с низкими температурами, поэтому они меньше подвержены простудным заболеваниям, у них в такую погоду укрепляется иммунитет. Небольшие прогулки на морозном воздухе, зимние виды спорта могут благотворно сказываться на состоянии вегетативной нервной системы, снимать умственное и психологическое напряжение. Этого нельзя сказать о метеозависимых людях с различными хроническим заболевания или о людях, которые перенесли в недавнем прошлом острые заболевания. Аномальные холода способствуют обострению, прежде всего, заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, эндокринных нарушений, обострению аллергических реакций (высыпания на коже, отеки, сильный зуд и т.д.). Чтобы избежать серьезных осложнений не стоит резко выходить из тепла на мороз, по совету врача иметь всегда с собой лекарственные средства, снимающие острые проявления, укреплять иммунитет (это могут быть адаптогены растительного происхождения, витаминные комплексы). / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



