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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:56 Четверг, 11 февраля

  Нынешний февраль запомнится настоящей зимней погодой, морозами и конечно обилием пушистого белого снега. В последующие несколько дней он даже продемонстрирует серьезные намерения войти в климатическую историю если не сильными морозами, то сильными и продолжительными снегопадами и аномально высокими сугробами.

Теперь напомним о выдающихся климатических показателях для суток 11 февраля, которые в этот году останутся непревзойденными. Самые сильные осадки в эти сутки прошли в 1988 году, выпало 10,9 мм в эквиваленте жидкой воды. Самая низкая температура: -31.2 градуса отмечалась в 1930 году. А самый теплый день 11 февраля остался еще в позапрошлом столетии, в 1879 году температура повысилась до +4.0. Причем в том далеком году рекордно высокая температура держалась двое суток подряд, 10 и 11 февраля.

Самое низкое атмосферное давление, наблюдавшееся 11 февраля, было зафиксировано в 1979 году, оно составило 971.7 гПа или 728 мм ртутного столба, а самое высокое - в 1969 году, 1029,9 гПа или 772 мм ртутного столба. Сегодня давление станет слабо падать, но останется в пределах климатической нормы.

В прошлом, 2020 году, 11 февраля было не по сезону тепло. Среднесуточная температура превысила норму на 7.9 градуса, ночью слабый минус и около 0 градусов, а днем температура повысилась до +1.4 градуса. В течение суток отмечались небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, но высота снега при такой фазе осадков увеличилась всего на 1-2 см и составила 8 см. / meteonovosti.ru /
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