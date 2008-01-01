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В Приморье приходит оттепельная погода

ИА "Метеоновости" / 08:57 Четверг, 11 февраля



В Приморье завершается цикл очень морозной погоды, на смену которой приходит не просто потепление, а повышение температуры до положительных значений. Во второй половине недели по периферии антициклона над Японским морем с юга начнет поступать теплая воздушная масса. На большей части территории края показания термометров днем повысятся до 0..+5, небольшой мороз с температурой -1..-6 сохранится лишь в самых северных районах. Волна тепла выйдет на максимум 12-13 февраля, в эти дни на юге Приморья термометры покажут +3..+8.



Как отмечают метеорологи Приморья, в атмосфере понемногу набирают силу весенние процессы. В частности, индекс меридиональности в тропосфере ослабевает, индекс зональности усиливается, то есть направление переноса воздушных масс меняется с северного на западное. По предварительным прогнозам, во второй половине февраля ожидается частая смена волн тепла и холода с постепенным повышением среднесуточной температуры и относительно частым прохождением барических образований и атмосферных фронтов, то есть - типично весенняя динамика. / meteonovosti.ru /



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