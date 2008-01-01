

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Крым возвращается в зиму

ИА "Метеоновости" / 09:59 Четверг, 11 февраля



Период по-весеннему теплой погоды в Крыму закончился. 9-10 февраля температура воздуха на полуострове была выше нормы на 6-8 градусов, и днем воздух прогревался до 13..16 градусов. А 11 февраля полуостров окажется в зоне влияние нового циклона, в тылу которого начнется вторжение холодного арктического воздуха. И погода вернется в рамки зимы.



Начавшийся дождь сменится мокрым снегом, местами осадки достигнут стадии очень сильных. За сутки может выпасть более половины месячной нормы осадков. Усилится ветер, порывы могут достигать 25-30м/с, в горах до 35м/с. Разыграется метель. Опасность будут представлять сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица.



Температура воздуха резко понизится на 10-12 градусов. В период с 13 по 18 февраля С 13 по 18 февраля Крыму ожидается аномально - холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже нормы на 5-8 градусов.



В субботу, 13 февраля, в Севастополе и ночью и днем будет подмораживать до -2..-4 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



