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Новости погоды


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Контрасты сибирской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 11 февраля

  Большинство дней первой декады февраля по температурному режиму на сибирских просторах была однородна: на всей ее территории, как на западе, так и на востоке, температура воздуха оказалась выше нормы на 4-10 градусов. Но уже к завершению первой декады февраля на запад Сибири начал поступать арктический воздух и заметно похолодало. Сегодня распределение температуры выделяется контрастами. На всей территории Западной Сибири температура на 4-10 градусов ниже нормы, а в ее восточной половине на 2-8 градусов превышает температурную норму. Нулевая изотерма проходит вдоль Енисея.

Так, в Омской области, где температура за прошедшие сутки оказалась на 10 градусов ниже нормы, под утро морозы окрепли до -25..-30 градусов. В то же время на юге Восточной Сибири температура устанавливает новые рекорды суточного максимума. В столице Республики Тыва, Кызыле, ее максимальное значение составило -3.6, что почти на градус выше рекорда, удерживающегося с 1998 года.

Но уже в пятницу холод из Западной Сибири начнет распространяться на восток, а в субботу и в Восточной Сибири температура будет уже ниже нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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