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Угроза лесных пожаров в Шотландии
ИА "Метеоновости" / 10:35 Четверг, 11 февраля
На западе Шотландии объявлено предупреждение о риске лесных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации установлен в прибрежных и островных районах до пятницы, 12 февраля.
Несмотря на минусовые температуры и снегопад в восточной и центральной частях страны, пожарно-спасательная служба Шотландии оповестила всех жителей западного побережья о необходимости проявлять крайнюю осторожность. В зону риска попали населенные пункты от Северо-Шотландского нагорья до области Галлоуэй на юге, включая город Дамфрис и округ Аргайл-энд-Брют, а также Внешние Гебридские острова.
В середине февраля 2018 года в вышеуказанных регионах начались сильные лесные пожары. За последние недели погодные условия, схожие с данными 2018 года, привели к возникновению сухой растительности и большому числу поваленных деревьев. Вкупе с умеренным ветром скоростью 8м/с на западном побережье и сильным ветром скоростью от 16 до 20м/с на островах риск возникновения лесных пожаров в регионе весьма велик.
Пожарно-спасательная служба страны настоятельно рекомендует всем жителям и гостям региона быть крайне осторожными с огнем и незамедлительно сообщать о любых возгораниях на природных территориях. / meteonovosti.ru /
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