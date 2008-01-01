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Москве не избежать сильного снегопада
ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 11 февраля
Начало рабочей недели в Москве было облачным, почти каждый день принимался снежок, от небольшого до умеренного. А в конце недели жителей столицы ждет настоящее испытание сильным снегом и метелью. Это будет связано с выходом мощного южного циклона, со сложной системой фронтов.
К воскресенью на город выпадет 20-30 см снега. Настоящий снежный коллапс! Наиболее интенсивным снегопад будет днем в пятницу и в ночь на субботу. За сутки 12 февраля на город выпадет рекордное количество осадков, и ночью 13 февраля сумма выпавших осадков будет близкой к рекорду. К воскресенью месячная норма осадков в Москве будет не только выполнена, но и перевыполнена.
Центр циклона будет проходить южнее столичной области, поэтому в Москве и области сохранится холодная погода. В ночь на 13 февраля в Москве -13..-15 градусов и днем -11..-13 градусов. 14 февраля ночью в столице -15..-17 и днем около -13 градусов. Но при сильном северо-восточном ветре, порывы которого станут достигать 12-17м/с, будет казаться, что на улице значительно холоднее.
Мы будет в новостях следить за процессом, / meteonovosti.ru /
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