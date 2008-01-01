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Новости погоды


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"Американские горки" сибирской погоды


ИА "Метеоновости" / 13:21 Четверг, 11 февраля

  Зимние погодные "американские горки" продолжают развлекать жителей Западной Сибири перепадами атмосферного давления и температуры.

После дней с положительной температурой и дождем на юг Западной Сибири обрушился арктический холод.

12, 13 февраля ночью прогнозируется понижение температуры до -29..-34, местами по северу региона до -39. Днем воздух прогреется до -20..-25 градусов, по югу региона, в предгорьях -13..-18 градусов. В ночные и утренние часы местами изморозь, дымка.

Такая синоптическая ситуация, обусловленная обширным антициклоном будет способствовать накоплению вредных примесей в приземных слоях атмосферы. В промышленных городах юга Западной Сибири объявлен режим "черного неба".



Новая рабочая неделя 15, 16 февраля продолжит радовать сибиряков прекрасной погодой: местами небольшой снег, ночью -8..-13 градусов, днем -2..-7 градусов, местами до +2 градусов. / meteonovosti.ru /
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