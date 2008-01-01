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Температура в Поволжье: то вверх, то вниз

ИА "Метеоновости" / 14:11 Четверг, 11 февраля



В текущие дни, как и в большинстве дней первой декады месяца, в Среднем и Нижнем Поволжье сохраняется аномально теплая погода. Температура воздуха на 4-12 градусов превышает норму. Под утро в четверг в Самаре и Ульяновске было -12..-17, а в Волгограде и Астрахани от -2 до -7. Противоположная картина на севере Поволжья. Минувшей ночью в Кировской области и Удмуртии морозы достигали -30..-35, а местами усиливались до -42 градусов. Смягчают суровый нрав зимы здесь южные циклоны. В ближайшие выходные дни один из них, направляющийся в центральные области Европейской России, в Поволжье сохранит относительно теплую погоду. В теплом секторе вихря окажутся даже северные районы Поволжья, где морозы ослабеют. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в Татарстане они могут быть сильными.



Повышение температуры будет кратковременным. С понедельника влияние на погоду начнет оказывать приближающийся с запада антициклон, и столбики термометров вновь поползут вниз. Уже на всей территории Приволжского федерального округа температура воздуха будет ниже нормы на 4-8 градусов. К середине недели ночные морозы усилятся в Кировской, Самарской областях и в Татарстане до -22..-26 градусов, в Саратовской области до -19..-23. Заметно похолодает и в низовье Волги: в Волгоградской области до -13..-15, в Астраханской до -8..-10. / meteonovosti.ru /



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