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17 февраля 2021
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Тамале		 -49
Екючю

некомфортное место: Смидович
комфортное место: Карнул

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