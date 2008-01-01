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В Архангельской области зафиксирован рекорд холода

ИА "Метеоновости" / 11:55 Воскресенье, 14 февраля



Арктический воздух поддерживает морозную погоду на Европейском Севере, где среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 6-8, а местами еще ниже.



Накануне аномальные холода были зафиксированы в Архангельской области. В населенном пункте Шенкурск, где среднесуточное значение температуры оказалось ниже климатической нормы на 17 градусов!!!! столбик термометра опустился до отметки -34.9, предыдущий абсолютный минимум для 13 февраля -34.4 градуса наблюдался в 1998 году.



Сегодня, 14 февраля, в Архангельской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Но североатлантический циклон внесет свои коррективы в виде сильных снегопадов и метелей, которые нагрянут в воскресенье.



В начале новой недели морозы немного ослабеют, ночью около -25, но при прояснениях не исключены и -32 градуса, днем -16..-21. / meteonovosti.ru /



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