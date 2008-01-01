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Циклон отметился рекордными осадками на Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 14 февраля



Южный циклон, который в конце рабочей недели вышел на Европейскую Россию, по мере продвижения, отметился в ряде регионов рекордным количеством осадков.



В Смоленской области 13 февраля выпало 14 мм, прежний рекорд 10.7 мм продержался с 1978 года. В Костроме насыпало 9 мм, тем самым обновился рекорд 2019 года со значением 8.1 мм. В Рязанской области, в Елатьме рекорды осадков обновлялись в течение дух дней: 12 февраля выпало 13.9 мм, что больше почти на 2 мм двадцати двухлетней давности, 13 февраля насыпало 15 мм, что больше на 4 мм выпавших осадков в 2019 году. В Курске 12 февраля выдалось богатым на осадки, зафиксировано 20 мм, в то время как в этот день 2006 года насыпало 12 мм. / meteonovosti.ru /



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