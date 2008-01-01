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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 15 февраля
Циклон, который в течение двух дней бесчинствовал на московской земле, ушел, на вахту заступает антициклон, а значит, морозы будут крепнуть. Атмосферное давление подрастет, среднесуточная температура по-прежнему ниже многолетних значений, но обойдется без рекордов.
Самая низкая температура 15 февраля наблюдалась в 1934 году, когда столбик термометра опустился до отметки -30.8 градуса, а самый теплый день со значением 3.8 градуса останется за 1951 годом.
15 февраля 1990 года в столице выпало почти 50% от месячной нормы осадков, 15.2 мм (норма 36 мм).
В прошлом, 2020 году, 15 февраля сохранялась теплая погода с температурой ночью -4.2, днем +2.2 и без осадков. / meteonovosti.ru /
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