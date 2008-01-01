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Новости погоды


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Крым оказался в зимнем плену


ИА "Метеоновости" / 09:45 Понедельник, 15 февраля

  В феврале Крым уже два раза встречал "весну" - порой погода была такой теплой, что казалось - о зиме можно уже и не вспоминать. Климатическая летопись не раз обновлялась новыми рекордами максимальной температуры. Однако собрав волю в кулак, зима возвращалась в Тавриду с новыми силами, неся резкие похолодания, сильный ветер и снежные осадки. Второе февральское вторжение зимы произошло с 12 на 13 февраля.

Обвалу холода сопутствовал очень сильный ветер - в Феодосии и Алуште отмечались порывы 24 - 27 м/с, в горах ветер был еще сильнее. По количеству выпавшего снега местами поставлен сезонный рекорд: Симферополь укрыл 13-сантиметровый снежный слой, видимость в осадках падала до нескольких сотен метров, отмечалась метель. Поселок Почтовое (Бахчисарайский район) засыпало 30 сантиметровыми сугробами!

Ночная температура в выходные опустилась ниже -10. В ближайшие дни холода не отступят, ночью ожидается до 10-15 градусов мороза. В связи с аномально холодной погодой со среднесуточной температурой на 7-8 градусов ниже климатической нормы в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В первой половине недели пройдет небольшой снег, во второй половине ожидаются более интенсивные осадки, сильный ветер, местами - метель. / meteonovosti.ru /
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