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Новости погоды


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Аномальные холода на Русском севере


ИА "Метеоновости" / 13:29 Понедельник, 15 февраля

  На большей части Европейской территории России установился антициклон. Антициклон постепенно усиливаются, а с ним крепнут и морозы. В ранние утренние часы 15 февраля в Мурманской области воздух остыл до -38 градусов. Такая температура ниже климатической нормы на 7-9 градусов. И в ближайшие дни станет еще холоднее. 16-19 февраля в Вологодской, Архангельской областях, в Ненецком автономном округе и в Республике Коми ожидаются аномальные холода. Температура воздуха будет ниже привычных значений на 7 и более градусов, в отдельных районах аномалия температуры достигнет 12 градусов. На Кольском полуострове тоже аномальные холода, но температура уже не столь низкая - скажется влияние циклонического вихря с Атлантики. / meteonovosti.ru /
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