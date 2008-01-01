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Новости погоды


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В Краснодарский край вновь придет снегопад


ИА "Метеоновости" / 13:58 Понедельник, 15 февраля

  Нынешняя зима выдалась непростой в Краснодарском крае. Обычно в этом регионе зимы бывают мягкими, и, как правило, не снежными, а дождливыми и ветреными. Но эта зима в плане погоды необычна. Несколько раз снегом засыпало черноморские курорты: Анапу, Геленджик, Новороссийск. Да и в самом Краснодаре несколько раз за зиму можно было не только полюбоваться зимней сказкой и слепить снеговика, но и завязнуть в сугробах. И вновь непогода надвигается на Южный федеральный округ. Очередной циклон и его атмосферные фронты. С 15 по 17 февраля в Краснодарском крае пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В горах ожидается налипание мокрого снега, а на участке Анапа-Геленджик ветер в порывах усилится до 20-23 м/с. В Новороссийске северо-восточный ветер, называемый борой, достигнет штормовой силы, 24-29 м/с. Ненастная и ветреная погода ожидается также в республиках Северного Кавказа. Температура в регионе на 4-6 градусов ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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