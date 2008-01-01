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Новости погоды


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Сибирский антициклон диктует условия


ИА "Метеоновости" / 14:58 Понедельник, 15 февраля

  Погода как в Западной, так и в Восточной Сибири определяется обширным антициклоном, лишь на юге в погоду вмешиваются атмосферные фронты. И если на юге температура воздуха превышает норму на несколько градусов, идет снег (до 28 мм осадков выпало на юге Красноярского края 14 и ночью 15 февраля) и дует порывистый ветер (до 22 м/с порывы в Хакасии), то на севере облаков и осадков мало, зато мороз в ранние утренние часы нешуточный даже для Сибири. На юге Таймыра утром 15 февраля воздух остыл до -47 градусов, в Эвенкии до -54 градусов. А 14 февраля рекорд отрицательной температуры был зафиксирован в Ямало-Ненецком округе. В Надыме воздух остыл до -45,9 градуса. Прошлый рекорд, -45,7 градуса, остался в 1991 году.

В ближайшие дни антициклон не сдаст позиций. Ожидается морозная погода. 15 и 16 февраля на юге Таймыра температура воздуха понизится до -45..-50 градусов. А на Ямале помимо морозов ожидаются снегопады и метели - вмешается атмосферный фронт. / meteonovosti.ru /
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