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На Дальнем Востоке небывалое тепло и ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 15 февраля



Погода на Дальнем Востоке снова портится. И опять под ударом стихии окажется Приморский край и острова. В минувший день, 14 февраля, атмосферные фронты принесли снег, метели и порывистый ветер (до 20-25 м/с) в Приморье и на Сахалин. В Южно-Сахалинске даже был зафиксирован температурный рекорд: до +2,8 градуса прогрелся воздух 14 февраля. И на этом погодные сюрпризы не заканчиваются. 16 февраля со стороны Японии приблизится очень глубокий циклон. А с ним, помимо теплого воздуха придут сильные осадки и ураганный ветер. Температура воздуха на Сахалине и Курильских островах превысит норму на 8-10, а в отдельных районах даже на 12 градусов. В Приморском крае до 18 февраля будут бушевать метели при порывистом ветре до 22-27 м/с. 16 февраля ожидается сильный снег. Основной удар стихии придется на Сахалин. 16 и 17 февраля на острове ожидается сильный и очень сильный снег, метель, ветер 25-30 м/с, в порывах до 33 м/с (а это уже ураган). На юге и в центре Курильской гряды 16 февраля сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ураганный ветер до 30-35 м/с в порывах. Заденет циклон Хабаровский край и южные районы Камчатки. В Хабаровском крае 16 и 17 февраля пройдет сильный снег, на побережье ветер в порывах усилится до ураганного, 30-35 м/с, на дорогах образуются заносы. 17 и 18 февраля циклон достигнет юга Камчатки, где ожидаются сильные снегопады, метели в сопровождении порывистого ветра до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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