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Тридцатиградусные морозы сковали Приволжье

ИА "Метеоновости" / 09:24 Четверг, 18 февраля



Обычно поворот на весну в Приволжье начинается в середине февраля. Главную роль в развитии весенних процессов играет возрастающая активность небесного светила и увеличение продолжительности светового дня - например, в Самаре день с начала года прибавил почти 2 с половиной часа. Но зима этого года ни с климатическими, ни с астрономическими графиками не согласна: на европейской территории России в данный период начались самые сильные морозы, а в центральных и южных районах прошли самые сильные снегопады.



С начала недели Приволжский округ находился под влиянием антициклона, погода была малооблачная и очень холодная. Юг Приволжья сковали тридцатиградусные морозы, в ночь на 17 февраля в селе Радищево Пензенской области воздух выхолодился до -35 градусов. В связи с аномально холодной погодой были объявлены штормовые предупреждения и жёлтый уровень погодной опасности.



В ночь на четверг южный циклон принёс снег, сильный северо-восточный ветер, метель в Оренбуржье и на юг Башкортостана. В течение суток снегопады с метелями циклон унесёт за Урал. По предварительным прогнозам, в праздничные выходные арктический антициклон совсем заморозит округ - в отдельных районах Приволжья ночью не исключается -35..-38. / meteonovosti.ru /



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