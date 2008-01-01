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Новости погоды
В выходные в Москве и снег, и мороз
ИА "Метеоновости" / 12:17 Четверг, 18 февраля
В выходные дни погоду в столичной области будет определять область повышенного атмосферного давления. Но это не убережет от снега, и удержит морозную погоду в регионе.
21 февраля в столичной области начнет сказываться влияние циклона, основной центр которого будет находиться далеко в Атлантике. Увеличится облачность, станет опускаться небольшой снег. Температура воздуха ночью в Москве -17..-19 градусов, по области до -22. Днем в городе -10..-12. Средняя за сутки температура окажется ниже нормы на 7-9 градусов.
22 февраля небольшой снег в регионе сохранится, ветер сменится на северо-восточный ночью, как и накануне, -17..-22, днем -12..-17 градусов.
23 февраля снег усилится, и будет досаждать и ночью и днем, но мороз не ослабеет.
За выходные в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, снега выпадет 10-12 см.
В текущем феврале снега в Москве выпадает больше нормы, и происходит это на фоне морозной погоды, что не характерно для средней полосы России. / meteonovosti.ru /
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