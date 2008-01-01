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Новости погоды


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Аномальные холода задержатся на Европейском Севере


ИА "Метеоновости" / 13:49 Четверг, 18 февраля

  Арктический воздух, обосновавшийся на Европейском Севере, удерживает аномально холодную погоду, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 7-9 градусов.

Накануне рекордно низкие температуры были зафиксированы в Мурманской области, в населенном пункте Краснощелье столбик термометра опустился до отметки -35.3, что ниже прежнего абсолютного минимума на 1.3 градуса наблюдавшегося с 1998 году.

Холодные рекорды наблюдались и в Архангельской области. В Мезени 16 февраля было -36.3, прежний рекорд -34.7 градусов продержался с 1998 года. В Онеге воздух остывал до -33.8, что ниже предыдущего абсолютного минимума на 0.9 градуса десяти летней давности.

В предстоящие два-три дня в Архангельской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже многолетних значений на 7 градусов и более. / meteonovosti.ru /
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