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Аномальные холода задержатся на Европейском Севере

ИА "Метеоновости" / 13:49 Четверг, 18 февраля



Арктический воздух, обосновавшийся на Европейском Севере, удерживает аномально холодную погоду, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 7-9 градусов.



Накануне рекордно низкие температуры были зафиксированы в Мурманской области, в населенном пункте Краснощелье столбик термометра опустился до отметки -35.3, что ниже прежнего абсолютного минимума на 1.3 градуса наблюдавшегося с 1998 году.



Холодные рекорды наблюдались и в Архангельской области. В Мезени 16 февраля было -36.3, прежний рекорд -34.7 градусов продержался с 1998 года. В Онеге воздух остывал до -33.8, что ниже предыдущего абсолютного минимума на 0.9 градуса десяти летней давности.



В предстоящие два-три дня в Архангельской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже многолетних значений на 7 градусов и более. / meteonovosti.ru /



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