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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:01 Пятница, 19 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается . Максимальная температура в Москве -16..-14, по области -19..-14 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине составит 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

На повышенном фоне атмосферного давления содержание кислорода в приземном воздухе будет высоким. При таких погодных условиях сохраняется риск простудных заболеваний, особенно среди молодежи, которая очень сложно перестраивается в выборе формы одежды. А ведь правильно подобранный гардероб - залог тепла и комфорта. Известная мудрость гласит: "Сибиряк - это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается". При наличии хронических заболеваний, в группу риска попадают люди, с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания, и метеочуствительные, для которых даже незначительные перепады метеопараметров являются нагрузкой. Советы все те же: следовать рекомендациям врачей, избегать переохлаждения, при необходимости принимать препараты первой помощи, а чтобы снизить проявления гиподинамии делать легкие физические упражнения или дыхательную гимнастику на балконе Если позволяет самочувствие, не стоит пренебрегат кратковременными прогулками на воздухе, при этом иметь в легком доступе лекарства первой помощи

Геомагнитный фон 19 февраля спокойный.

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