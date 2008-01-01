

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:01 Пятница, 19 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается . Максимальная температура в Москве -16..-14, по области -19..-14 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине составит 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



На повышенном фоне атмосферного давления содержание кислорода в приземном воздухе будет высоким. При таких погодных условиях сохраняется риск простудных заболеваний, особенно среди молодежи, которая очень сложно перестраивается в выборе формы одежды. А ведь правильно подобранный гардероб - залог тепла и комфорта. Известная мудрость гласит: "Сибиряк - это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается". При наличии хронических заболеваний, в группу риска попадают люди, с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания, и метеочуствительные, для которых даже незначительные перепады метеопараметров являются нагрузкой. Советы все те же: следовать рекомендациям врачей, избегать переохлаждения, при необходимости принимать препараты первой помощи, а чтобы снизить проявления гиподинамии делать легкие физические упражнения или дыхательную гимнастику на балконе Если позволяет самочувствие, не стоит пренебрегат кратковременными прогулками на воздухе, при этом иметь в легком доступе лекарства первой помощи



Геомагнитный фон 19 февраля спокойный.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



