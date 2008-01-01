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Когда зимой на Западную Сибирь выходит южный циклон

ИА "Метеоновости" / 09:33 Пятница, 19 февраля



А именно этот теплый гость, с несколькими фронтальными разделами посетит юг Западной Сибири 19, 20 февраля.



С этим процессом связано повышение температуры воздуха, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления, сильная гололедица на дорогах, усиление ветра , местами до 17-22 м/с. В горах лавиноопасно.



Температура по региону будет сильно отличаться, если на Алтае и юге Кемеровской области, 19 февраля столбик термометра поднимется до 0,+5 градусов, местами, в горных районах до +10. На севере Кузбасса и в Томской области дневная температура прогнозируется на отметках -9..-14 градусов.



20 февраля с ростом атмосферного давления температура начнет понижаться, по северу региона ночью -24..-29 градусов, днем -18..-23 градуса, в южных районах Алтайского края и Кемеровской области ночью -18..-23 градуса, днем -11..-16.



В первый выходной после шестидневной рабочей недели 21 февраля в Сибирь вернется настоящая зима, осадки прекратятся, ветер стихнет, ночью -25..-30 градусов, местами до -37 градусов, днем -12.-17. / meteonovosti.ru /



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