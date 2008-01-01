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Санкт-Петербург: самые сильные морозы позади

ИА "Метеоновости" / 09:38 Пятница, 19 февраля



Ночь на 18 февраля стала самой холодной за последние пять лет: официальная метеостанция Санкт-Петербурга зафиксировала температуру -24.5 градуса. Ровно столько же было в январе 2016 года. В Ленинградской области ударил тридцатиградусный мороз. Таким образом, Северная столица благополучно миновала холодное дно этой зимы - более низкой температуры до окончания февраля не прогнозируется.



Заморозивший северо-западные районы России скандинавский антициклон отправился в более южные широты, давая шанс Атлантике повысить температуру: в праздничные выходные ночью -12..-15, днем -7..-10. Все выходные Санкт-Петербург будет находится под влиянием малоподвижного атмосферного фронта - не избежать снегопадов, при умеренном юго-восточном ветре может разыграться метель. Не исключается и такое неблагоприятное явление, как гололед. На дорогах сохраняется гололедица. / meteonovosti.ru /



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