|
|
|
Новости погоды
Санкт-Петербург: самые сильные морозы позади
ИА "Метеоновости" / 09:38 Пятница, 19 февраля
Ночь на 18 февраля стала самой холодной за последние пять лет: официальная метеостанция Санкт-Петербурга зафиксировала температуру -24.5 градуса. Ровно столько же было в январе 2016 года. В Ленинградской области ударил тридцатиградусный мороз. Таким образом, Северная столица благополучно миновала холодное дно этой зимы - более низкой температуры до окончания февраля не прогнозируется.
Заморозивший северо-западные районы России скандинавский антициклон отправился в более южные широты, давая шанс Атлантике повысить температуру: в праздничные выходные ночью -12..-15, днем -7..-10. Все выходные Санкт-Петербург будет находится под влиянием малоподвижного атмосферного фронта - не избежать снегопадов, при умеренном юго-восточном ветре может разыграться метель. Не исключается и такое неблагоприятное явление, как гололед. На дорогах сохраняется гололедица. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.