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Тропический циклон "GUAMBE" удаляется от Мозамбик

ИА "Метеоновости" / 11:25 Пятница, 19 февраля



На юго-западе Индийского океана, у юго-восточного побережья Мозамбика, сформировался тропический циклон "GUAMBE". Он продвигался в южном направлении со скоростью 7 км/час. Скорость ветра вблизи центра составляла 85 км/час с порывами 110 км/час.



По данным на 19 февраля на 09 часов по московскому времени тропический циклон углубился, давление в центре составляет 963 гПа, скорость ветра 33 м/с с порывами до 40 м/с (120 км/час с порывами до 140 км/час).



По прогнозам, в ближайшие дни "GUAMBE" значительно усилится.



Сегодня к 21 часу по московскому времени его скорость возрастет до 49 м/с (176 км/час), а 20 февраля в 9 часов утра максимальная скорость ветра вблизи центра уже составит 51 м/с (185 км/час). "GUAMBE" будет удаляться от Мозамбика, юго-восточная часть которого уже пострадала от сильных осадков. / meteonovosti.ru /



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