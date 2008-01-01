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На Европейском юге погода налаживается, надолго ли?

ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 19 февраля



погода не жалует южные районы Европейской России. Средиземноморские циклоны с завидным упорством удерживают не по сезону холодную, сырую и ветреную, одним словом, штормовую погоду. Вот и минувший день не стал исключением.



В Краснодарском крае прошли сильные осадки в виде дождя, снега, мокрого снега количеством до 23 мм, наблюдался сильный снег, выпало до 7 мм осадков, и как следствие: сильное налипание мокрого снега диаметром до 41 мм, ветер усиливался в порывах до 22 м/с. Не хватало лишь температурных рекордов. Но и здесь не обошлось без сюрпризов.



В населенном пункте Ремонтное (Ростовская область) столбик термометра в ранние утренние часы 18 февраля опустился до отметки -24.4, что на 11 градусов ниже климатической нормы, предыдущий абсолютный минимум для этого дня -21.9 градуса наблюдался десять лет тому назад. Обновился рекорд минимальной температуры и в Ставрополе, новый -16.5, предыдущий -16.4 градуса зафиксирован в 2011 году.



Сегодня, 19 февраля южные районы Европейской России буду находиться под влиянием очередного южного циклона. На юге Ростовской области сильные осадки преимущественно в виде снега. В Краснодарском крае (кроме МО Сочи) очень сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, 19-20 февраля в горах выше 1000 метров лавиноопасно.



Но уже в субботу 20 февраля бразды правления в южных районах перейдут к антициклону. Распогодится, сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, лишь в Краснодарском крае и Адыгее (где будет сказываться влияние уходящего циклона), не исключены небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в Краснодарском крае ночью утро отдельные сильные осадки. В воскресенье, 21 февраля осадков не будет вовсе.



Но в начале новой недели очередной циклон будет штурмовать Европейский юг. В большинстве районов с осадками разной интенсивности и продолжительности в виде снега и мокрого снега, ночью и утром юг накроет густой туман, в Ростовской области, Адыгее и в районе Сочи опять налипание мокрого снега. / meteonovosti.ru /



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