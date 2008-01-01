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Новости погоды


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Рекордное тепло заглянуло в Бурятию


ИА "Метеоновости" / 13:27 Пятница, 19 февраля

  В минувший четверг на Забайкалье вышел циклон, осадки прошли, но они были незначительные, но они сопровождались штормовым ветром, в Бурятии с порывами до 23 м/с, в Забайкальском крае до 27 м/с.

В узком теплом секторе циклона оказалась Бурятия. Среднесуточная температура воздуха местами превысила многолетние значения на 13-15 градусов. В некоторых населенных пунктов были зафиксированы рекордно высокие значения температуры.

В Орлике 18 февраля столбик термометра поднялся до отметки 2.7, что выше прежнего рекорда всего лишь на 0.3 градуса продержавшегося с 2011 года. И это уже второй день подряд. В Цакире воздух прогревался до 6.1, прежний абсолютный максимум для 18 февраля составлял 3.9 градуса и тоже наблюдался в 1011 году. За прошедшие дни нынешнего февраля это уже третий рекорд температуры. В населенном пункте Кяхта было 2.1, что выше предыдущего рекорда только на 0.1 градуса семнадцатилетней давности.

Сегодня, 19 февраля, Забайкалье окажется в тыловой части циклона, пройдет снег разной интенсивности и продолжительности, в Забайкальском крае он будет сопровождаться штормовым ветром 25-28 м/с. Начнется вторжение арктического воздуха.

20 февраля днем в Бурятии еще местами до +4 градусов, а значит, не исключены и рекорды тепла. / meteonovosti.ru /
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