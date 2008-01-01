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На юг Красноярского края возвращаются морозы

ИА "Метеоновости" / 13:58 Пятница, 19 февраля



Активный и довольно глубокий циклон, центр которого сегодня, 19 февраля, располагается над южными районами Западной Сибири, своими атмосферными фронтами дотянется до центральных и южных районов Красноярского края.



С приближением фронтов в Хакасии, сегодня 19 февраля ожидается штормовой ветер 20-25 м/с, а в горах на метеостанции Ненастная и вовсе до 30 м/с.



По мере приближения атмосферных фронтов, в пятницу днем и в ночь на субботу в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии пройдет снег, мокрый снег, местами сильный снег, в горных районах юга и Хакасии местами очень сильный снег. Днем по мере продвижения фронтов осадки ослабеют перейдут в разряд небольших и умеренных, но в горных районах снег местами будет сильный. Ветер окрепнет до 15-20 м/с, в горных районах до 24-25 м/с, разыграется метель, местами ожидается сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях. В течение суток морозы ослабеют.



В эпицентре ненастья окажется Тыва, где ожидается сильный и очень сильный снег, очень сильный северо-западный ветер порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с, метель, местами сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, на дорогах сильная гололедица. Морозы ослабеют, днем до оттепели, от -3 до +2 градусов, а в горных районах и вовсе до +5..+10 градусов



Но уже в воскресенье, за холодным фронтом начнется понижение температуры, в центре ночью до -22..27, местами до -32..-37 градусов, на севере в отдельных районах и вовсе до -42 градусов. На юге Красноярского края ночью -20..-25, местами до 32 градусов, в Тыве до -22..-28. / meteonovosti.ru /



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