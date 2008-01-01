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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:51 Суббота, 20 февраля

  Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферных фронтов. При переменной облачности местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура в Москве -14..-12, по области -17..-12 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха высокое. От резких температурных колебаний и перепадов атмосферного давления чаще всего страдают люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, а также детишки до 4-5 лет (у них могут отмечаться беспокойство, беспричинные симптомы общего недомогания). У людей с хроническими бронхо-легочными заболеваниями, а также после перенесенных острых в недавнем прошлом обострений, на морозе могут развиваться острые приступы бронхоспазма. Это довольно тяжелое состояние, поэтому с большой осторожностью нужно выходить на улицу, не делать глубоких вдохов и лучше прикрывать лицо шарфом. Холодный воздух часто становится причиной сосудистых нарушений: не исключен приступ стенокардии, резко возможно повышение артериального давления, сильных головных болей, высока вероятность и переохлаждения на морозе. В этот период следует более строго выполнять рекомендованные врачом методы лечения, не стоит самим заменять лекарства или же полностью от них отказываться. / meteonovosti.ru /
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