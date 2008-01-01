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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:11 Суббота, 20 февраля



Февраль продолжает испытывать жителей столичного региона морозами. Вот и сегодня после ночных -22..-24, днем около -13 градусов, местами покружит небольшой снег при умеренном ветре до 10 м/с. Среднесуточная температура воздуха останется ниже многолетних значений на 10-11 градусов. Но даже при такой температуре на рекорды рассчитывать не приходится. Поэтому самое холодное утро 20 февраля останется в 1902 году с температурой -29 градусов. Самый теплый день будет принадлежать прошлому, 2020 году со значением +7.7 градуса. В 1957 году 20 февраля в Москве выпало 50% от месячной нормы (36 мм) 17.9 мм.



В прошлом, 2020 году, этот день был теплый, ночью столбик термометра добрался до отметки +2 градуса, а днем воздух и вовсе прогрелся до рекордных +7.7 градуса. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 10,2 градуса. Было солнечно и без осадков. / meteonovosti.ru /



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