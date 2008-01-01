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Новости погоды


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Костромской мороз кусает за нос


ИА "Метеоновости" / 11:54 Суббота, 20 февраля

  Погода в средней полосе Европейской России по-настоящему зимняя. Здесь и обильные снегопады, и метели, и лютая стужа. До рекордных значений морозы в Центральном районе не дотягивают, но арктический антициклон всё же принес ледяной воздух: температура его ниже привычных значений на 10-12 градусов. Под утро 20 февраля на севере Центрального района воздух остыл до -34 градусов в Костромской и до -35 градусов в Ярославской областях. И к 23 февраля морозы еще окрепнут, ведь антициклон постепенно усиливается. На большей части Центрального района сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7-9, а в отдельных районах и на 12 градусов. Сильный мороз ожидается в Костромской области 21 февраля, ночью и утром воздух остынет до -34..-36 градусов. / meteonovosti.ru /
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