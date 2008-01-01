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Лютая стужа и снегопады в Северо-Западном округе

ИА "Метеоновости" / 12:51 Суббота, 20 февраля



антициклон поддерживает морозную погоду на севере и северо-западе европейской территории России. Температура воздуха ниже привычных значений на 10-12, а в Коми и на 20 градусов. Ночью трещат нешуточные морозы. И холода задержатся как минимум до 25 февраля. Ведь антициклон не только не сдаст позиции, но и станет усиливаться. В ранние утренние часы 20 февраля воздух в Архангельской области остыл до -40 градусов. А 21 и 22 февраля в Мурманской области ожидаются морозы до -35..-40 градусов. В Архангельской области в ночные и утренние часы до 24 февраля морозы окрепнут до -35 градусов и ниже. Температура воздуха на севере и северо-западе в период с 21 по 25 февраля ожидается ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В Республике Коми аномалия температуры достигнет 16-20 градусов. В Северо-Западном районе влияние на погодные условия будет оказывать атмосферный фронт североатлантического циклона. Морозы здесь не столь сильные, как на Русском Севере, но не обойдется без снегопадов. 21 февраля снегопады, местами сильные, придут в Новгородскую область. А во второй половине дня ненастный фронт достигнет Ленинградской области. 22 февраля в Новгородской области снег заметно ослабеет, а в Ленинградской области до 23 февраля ожидаются снегопады, местами сильные. Впереди очередной этап расчистки дорог от снега. / meteonovosti.ru /



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