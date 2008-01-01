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Новости погоды


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Небывалое тепло в Казахстане


ИА "Метеоновости" / 13:24 Суббота, 20 февраля

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Казахстане. Облаков и осадков очень мало. В ночные часы еще подмораживает, а днем воздух прогревается до положительных значений. Температура превышает привычные показатели на 8-10 градусов. И вот уже который день из Казахстана поступают данные об очередных температурных рекордах. 19 февраля воздух в Нур-Султане прогрелся до 3,1 градуса. В Караганде было +4,1 градуса. Такого здесь не случалось с 1946 года. В Риддере термометры показали +12,3 градуса. В Жаркенте 16,5, в Алмате 16,3 градуса. Самая высокая температура, 20,7 градуса, зафиксирована в Таразе.

Теплая погода задержится в Казахстане еще на несколько дней. 21 февраля на юго-востоке региона ожидаются осадки - скажется влияние южного циклона и его атмосферных фронтов. / meteonovosti.ru /
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