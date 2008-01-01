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Новости погоды


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В Краснодарском крае снова снегопад


ИА "Метеоновости" / 13:58 Суббота, 20 февраля

  Зима в нынешнем году выдалась тяжелой для жителей Краснодарского края. В регионе, где снег бывает очень редко, снегопадам и сугробам радуются только дети - слепить снеговика или поиграть в снежки им удается не каждый год. Но сильный снег приносит немало проблем коммунальным службам. Ведь из-за снега на дорогах образуются многокилометровые заторы. И специальная техника, которой в регионе не так много, не успевает расчищать завалы. Очередной циклон со Средиземноморья принес обильные снегопады в Крым и в Краснодарский край. 19 февраля в Крыму выпало до 28 мм осадков в виде снега. Если пересчитывать на высоту снежного покрова, то это, примерно, 28 см. К вечеру 19 февраля атмосферный фронт добрался до Краснодарского края, где осадки продолжались и 20 февраля. В виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 32 мм небесной влаги. Мокрый снег налипал на провода, ветви деревьев и постройки. Диаметр отложений достиг 39 мм. Дул ветер, усиливаясь в порывах до 21 м/с.

21 февраля атмосферное давление в регионе повысится. Облаков и осадков станет меньше. Ослабеет и ветер. / meteonovosti.ru /
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